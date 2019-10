Speciale difesa: Serbia, ministro Esteri Dacic con presidente Comitato militare Ue Graziano su cooperazione

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha avuto un incontro a Belgrado con il presidente del Comitato militare dell'Unione europea, Claudio Graziano. Secondo una nota del ministero serbo, Graziano si trova in visita in Serbia su invito del capo di Stato maggiore del paese, generale Milan Mojsilovic. Il ministro Dacic ha sottolineato l'alto grado di collaborazione della Serbia con gli Stati membri e le istituzioni Ue nel quadro della Politica comune di sicurezza e difesa. La Serbia, ha detto Dacic, partecipa attivamente, in quanto paese candidato, ai concetti di tale politica e conferma in questo modo l'impegno al processo di adesione europea. La Serbia è inoltre pronta, ha detto ancora Dacic, ad intensificare ulteriormente la cooperazione nel quadro della Politica comune di sicurezza e difesa e nel reciproco interesse. Il ministro ha poi ricordato la partecipazione del paese balcanico alle missioni multinazionali sotto l'egida dell'Unione europea. Il ministero degli Esteri, ha aggiunto, in collaborazione con quello della Difesa e le altre istituzioni competenti lavora attivamente alla formazione per l'invio di civili nelle missioni e operazioni multinazionali, in modo da dare ancora un contributo alla sicurezza globale, dell'Unione e della regione insieme ai partner Ue. Dacic ha poi menzionato la situazione in Kosovo indicandola come la sfida principale, politica e di sicurezza, per la Serbia. Belgrado, ha aggiunto, è impegnata a condurre un dialogo con Pristina per arrivare ad una soluzione di compromesso. Solo una soluzione di tale genere, secondo Dacic, può garantire una stabilità sostenibile e di lungo termine. Il ministro ha infine sottolineato l'importanza del mandato della missione Nato in Kosovo Kfor in conformità a quanto previsto dalla Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite. Il generale Graziano, secondo la nota, ha valutato positivamente il contributo continuo dato dalle Forze armate della Serbia alle operazioni multinazionali dell'Ue, sottolineando l'alto grado di formazione e di professionalità dei militari. Graziano ha poi espresso la disponibilità ad un aumento del grado di cooperazione, sottolineando l'importanza dell'allineamento dei documenti strategici della Repubblica di Serbia nel campo della difesa e della sicurezza con la Strategia globale dell'Ue in tali settori. In questo contesto il generale ha menzionato l'esistenza di numerosi meccanismi che potrebbero far progredire ulteriormente la cooperazione militare, a vantaggio anche di un ulteriore rafforzamento delle relazioni complessive fra Serbia e Ue. (Seb)