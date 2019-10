Kosovo: presidente Thaci, fare chiarezza su caso reazioni allergiche per scrutatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha avuto oggi un colloquio con il presidente della Commissione elettorale centrale, Valdete Daka, con il Procuratore capo Aleksander Lumezi e con il direttore dell'Intelligence, Shpend Maxhuni. L'incontro è servito, secondo quanto riferisce una nota stampa della presidenza kosovara, a fare il punto sulle indagini in corso riguardo il presunto avvelenamento di alcuni impiegati della Commissione elettorale venuti a contatto con buste contenenti voti per corrispondenza provenienti dalla Serbia. Thaci ha chiesto alle autorità preposte di portare avanti le indagini fino a fare piena luce sul caso emerso dopo le elezioni anticipate del 6 ottobre. "Richiamo le istituzioni statali a indagare professionalmente l'intero caso e a prendere tutti i passi necessari per chiarire i sospetti sull'avvelenamento del personale della Commissione elettorale", ha dichiarato il presidente kosovaro invitando alla calma fino al completamento della verifica delle notizie diffuse. (segue) (Kop)