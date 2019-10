I fatti del giorno - Balcani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bosnia: ministro Esteri Crnadak ribadisce il no di Sarajevo all'adesione del Kosovo a Interpol - La Bosnia-Erzegovina manterrà la propria "posizione coerente" di non volere dare il via libera all'adesione del Kosovo all'Interpol anche nel prossimo periodo. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri bosniaco Igor Crnadak in una dichiarazione riportata dall'emittente "N1". Crnadak ha affermato che "la Bosnia sostiene l'adesione del Kosovo alle associazioni e organizzazioni che si trovano sull'elenco concordato tra Belgrado e Pristina". (Res)