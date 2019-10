Serbia: presidente Vucic, nessuno ci offre niente in cambio di soluzione a questione kosovara

- Nessuno "offre nulla alla Serbia" in cambio di una soluzione alla questione kosovara: lo ha detto oggi il presidente Aleksandar Vucic secondo quanto riporta la stampa locale. Vucic ha così risposto alle domande dei giornalisti circa l'incontro avvenuto ieri con l'inviato speciale dell'amministrazione Trump per il dialogo Belgrado-Pristina, Richard Grenell. Alla domanda se Grenell abbia dato qualche garanzia sul fatto che verranno eliminati i dazi da parte di Pristina sulle merci serbe, Vucic ha risposto che "nessuno ci offre niente". I paesi che hanno riconosciuto il Kosovo, ha detto ancora Vucic, "vogliono vedere la Serbia senza il Kosovo". Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto ieri a Belgrado l'inviato degli Usa per il dialogo fra Belgrado e Pristina, Richard Grenell. Secondo una nota della presidenza serba, Vucic ha dichiarato che una soluzione di compromesso per la questione kosovara è nell'interesse della stabilità e del futuro dell'intera regione. Tale soluzione, ha aggiunto, può essere raggiunta solo nel rispetto degli interessi legittimi della Serbia. (segue) (Seb)