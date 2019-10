Serbia-Usa: presidente Vucic con inviato Grenell, soluzione a questione kosovara attraverso dialogo (2)

- Grenell ha dichiarato, sempre secondo la nota di Belgrado, che esiste la profonda convinzione da parte dell'amministrazione Trump che lo sviluppo economico, la creazione di nuovi posti di lavoro e l'aumento delle opportunità in campo commerciale siano elementi fondamentali per assicurare una pace duratura. "L'obiettivo è portare i nostri partner in Serbia e in Kosovo ad una soluzione onnicomprensiva al fine di eliminare i punti di conflitto nella regione. Entrambe le parti dovranno cooperare da vicino e in modo rapido, guardando al futuro", ha detto Grenell. L'inviato dell'amministrazione Trump è arrivato oggi a Belgrado dopo una tappa a Pristina in cui ha incontrato il presidente kosovaro Hashim Thaci. "I cittadini di Serbia e Kosovo vogliono pace, sviluppo economico, posti di lavoro e una vita migliore per i loro figli", ha detto Grenell al suo arrivo a Belgrado secondo quanto pubblicato sul profilo Twitter dell'ambasciata statunitense. (segue) (Seb)