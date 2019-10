I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: incontro tra vertici Vetevendosje e Ldk, progressi verso accordo di governo - Un accordo per ridurre il numero dei ministeri del Kosovo e per avere almeno il 30 per cento di donne nel nuovo governo: è quanto concordato nell'incontro di oggi tra il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti, il presidente della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Isa Mustafa e il candidato premier di questo partito, Vjosa Osmani. L'incontro tra i vertici dei due partiti vincitori delle elezioni parlamentari anticipate di domenica in Kosovo, riferisce l'emittente "Rtk", ha visto sviluppi positivi verso un accordo per formare una coalizione di governo. "Il Kosovo ha di certo perso molto tempo e le aspettative dei cittadini sono molto alte. Abbiamo avviato le discussioni senza perdere tempo sulla base dell'idea comune per un governo efficiente e per uno Stato il più potente possibile", ha dichiarato Kurti secondo cui il nuovo governo avrà "massimo 12 ministeri" e non vedrà coinvolta la Lista serba. "Le nostre squadre (dei partiti Vetevendosje e Ldk) si incontreranno per armonizzare i nostri programmi e progetti", ha aggiunto Kurti. (segue) (Res)