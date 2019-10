Kosovo: formazione governo, oggi nuovo incontro tra rappresentanti Ldk e Vetevendosje

- I rappresentanti dei due partiti vincitori delle elezioni parlamentari anticipate in Kosovo, Movimento Vetevendosje e Lega democratica del Kosovo (Ldk), si incontreranno nuovamente oggi per trovare un accordo sulla formazione del governo. Il nuovo incontro, che avviene dopo quello di ieri tra le leadership dei due partiti, è stato confermato anche dal candidato premier dell'Ldk, Vjosa Osmani, la quale ha sottolineato come il Vetevendosje e il suo schieramento politico siano "gli unici partner" che possono governare insieme e che in questa fase è necessaria "fiducia" tra le parti. Nella giornata di ieri, dopo l'incontro tra il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti, il presidente dell'Ldk Isa Mustafa e il candidato premier di questo partito Osmani, è stata annunciata un'intesa per ridurre il numero dei ministeri del Kosovo e per avere almeno il 30 per cento di donne nel nuovo governo. (segue) (Kop)