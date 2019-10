Kosovo: formazione governo, oggi nuovo incontro tra rappresentanti Ldk e Vetevendosje (2)

- "Il Kosovo ha di certo perso molto tempo e le aspettative dei cittadini sono molto alte. Abbiamo avviato le discussioni senza perdere tempo sulla base dell'idea comune per un governo efficiente e per uno Stato il più potente possibile", ha dichiarato Kurti secondo cui il nuovo governo avrà "massimo 12 ministeri" e non vedrà coinvolta la Lista serba. "Le nostre squadre (dei partiti Vetevendosje e Ldk) si incontreranno per armonizzare i nostri programmi e progetti", ha aggiunto Kurti. In una precedente intervista all'emittente televisiva "Klan", Kurti ha chiarito che la carica di premier non può essere messa in discussione: "I cittadini kosovari hanno deciso in merito il 6 ottobre; chi prende il maggior numero di voti diventa primo ministro. Il partito vincente ottiene il mandato dal capo dello Stato per formare un nuovo governo. Vetevendosje guiderà il nuovo esecutivo, altrimenti sarà necessario tornare alle urne", ha spiegato Kurti. (segue) (Kop)