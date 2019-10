Kosovo: formazione governo, oggi nuovo incontro tra rappresentanti Ldk e Vetevendosje (3)

- L'esponente dell'Ldk e candidata premier della formazione Osmani ha aperto nelle scorse ore ad un accordo tra le due forze per la formazione di un esecutivo. Osmani ha sottolineato che i cittadini del Kosovo hanno votato per il cambiamento e contro il “cattivo governo” precedente del premier uscente Ramush Haradinaj. "Non c'è altra alternativa. La coalizione Ldk- Vetevendosje ha molte sfide da affrontare, ma dobbiamo avere solo un interesse in mente: i cittadini del Kosovo. Lavorerò e servirò il mio paese, ovunque io sia. Come ho sempre detto: in ogni battaglia rimarremo uniti fino alla fine”, ha aggiunto Osmani. (segue) (Kop)