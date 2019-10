Repubblica Ceca: respinta proposta per revoca riconoscimento Kosovo

- Le massime autorità istituzionali della Repubblica Ceca hanno respinto la proposta del presidente, Milos Zeman, di revocare il riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk". Zeman aveva sollevato la questione nel corso di una visita in Serbia a inizio settembre, sollevando sin da subito lo scetticismo del governo incline a mantenere la linea favorevole al riconoscimento. Il Kosovo ha dichiarato la propria indipendenza nel 2008 ed è stato riconosciuto da circa 100 membri delle Nazioni Unite. Serbia e Kosovo hanno sottoscritto una serie di accordi nel 2013 con la mediazione dell'Unione europea, nell'ottica di raggiungere un'intesa complessiva sulla normalizzazione dei rapporti. Il dialogo mediato dall'Ue si è tuttavia bloccato negli ultimi mesi anche per i dazi del 100 per cento imposti dal governo di Pristina sulle importazioni serbe, come ritorsione per le "politiche aggressive" di Belgrado contro la statualità kosovara. Le massime autorità istituzionali ceche includono il presidente della Repubblica, il premier, i presidenti di Camera e Senato e i ministri di Interno, Difesa ed Esteri. (Vap)