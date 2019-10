Kosovo: partiti serbo-kosovari disposti a entrare in nuovo governo guidato da Kurti

- I leader dei partiti politici delle minoranze in Kosovo si aspettano di entrare a far parte del nuovo governo guidato dal leader di Vetevendosje, Albin Kurti. Slobodan Petrovic, leader del Partito indipendente ha dichiarato all’emittente “Radio Kosova 2” di essere fiducioso che il suo partito avrà un posto nel governo guidato dai Kurti. “Siamo pronti a parlare con tutti coloro che guidano le istituzioni del Kosovo. Kurti non è mai stato al potere prima, ma sulla base dell'esperienza in parlamento, il suo partito è sempre stato coerente nelle sue posizioni”, ha detto Petrovic. Anche Nenad Rasic, leader della coalizione Sloboda, si è detto disposto a collaborare con Kurti nella formazione del nuovo governo. “La nostra coalizione ha avuto un programma simile a quello del movimento Vetevendosje in campagna elettorale. Apprezzo l'impegno di Kurti di includere i serbi del Kosovo nel dialogo al fine di proteggere gli interessi della comunità serba in Kosovo”, ha aggiunto Rasic. (segue) (Kop)