Kosovo: partiti serbo-kosovari disposti a entrare in nuovo governo guidato da Kurti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito nazionalista kosovaro di sinistra Vetevendosje si è aggiudicato la vittoria alle elezioni parlamentari ottenendo il 26 per cento dei consensi, mentre la Lega democratica del Kosovo (Ldk) si è attestata al 25 per cento. Più staccato, intorno al 21 per cento, il Partito democratico del Kosovo (Pdk) che ha retto la coalizione al governo negli ultimi anni. Tuttavia ieri la Commissione centrale elettorale del Kosovo ha disposto il riconteggio dei voti in 313 seggi elettorali, a seguito delle richieste di alcune forze politiche nazionali. Secondo quanto riferito dalla stampa kosovara, la Commissione ha rilevato gravi irregolarità in dieci seggi elettorali mentre nella restante parte dei casi e il riconteggio sarà necessario per ulteriori accertamenti sulle procedure burocratiche. (Kop)