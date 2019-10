I fatti del giorno - Balcani (4)

- Albania: premio Nobel letteratura ad austriaco Handke, per Rama "atto vergognoso" - "Un atto vergognoso" lo ha definito così il premier albanese Edi Rama l'assegnazione allo scrittore austriaco Peter Hadke del premio Nobel per la letteratura. A provocare le forti contestazioni, i legami di Handke con l'ex presidente serbo Slobodan Milosevic, la partecipazione ai suoi funerali e le sue critiche ai bombardamenti Nato nel 1999. "Non avrei mai pensato di sentire il vomito a causa di un premio Nobel, ma la spudoratezza sta diventando una parte normale del mondo in cui viviamo", ha scritto Rama su Twitter, aggiungendo che "dopo la vergognosa scelta da parte di un'autorità morale come la Nobel Academy, la vergogna viene suggellata come un nuovo valore", ha scritto Rama, secondo il quale "non possiamo diventare così insensibili al razzismo e al genocidio". Sulla stessa linea anche il ministro degli Esteri Gent Cakaj, originario del Kosovo. "Come vittima della pulizia etnica e del genocidio, sono rattristito dalla decisione di assegnare il Nobel a chi nega il genocidio. Che atto insensato e vergognoso", ha scritto Cakaj su Twitter (segue) (Res)