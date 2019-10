I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: elezioni, Commissione elettorale centrale dispone riconteggio voti in 313 seggi - La Commissione centrale elettorale del Kosovo ha stabilito il riconteggio dei voti in 313 seggi elettorali, espressi alle elezioni parlamentari del 6 ottobre, a seguito delle richieste di alcune forze politiche nazionali. Secondo quanto riferito dalla stampa kosovara, la Commissione ha rilevato gravi irregolarità in dieci seggi elettorali mentre nella restante parte dei casi, il riconteggio sarà necessario per ulteriori accertamenti sulle procedure burocratiche. “Si è verificato un errore nella stampa dei moduli e non si tratta di manipolazione dei commissari o di qualcun altro. Scopriremo perché si è verificato questo errore", ha dichiarato il presidente della Commissione, Valdete Daka. Solo ieri la Giuria per i reclami e gli appelli elettorali del Kosovo (Ecap) ha respinto le procedure presentate separatamente dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk), dal Partito democratico del Kosovo (Pdk) e dall’Iniziativa socialdemocratica (Nisma), che chiedevano un riconteggio dei voti dopo le elezioni di domenica 6 ottobre. L’Ecap, come riferiscono i media kosovari, ha respinto l’appello, giudicandolo privo di fondamento. I reclami presentati dai vari partiti si basano su un presunto errore nella stampa delle schede elettorali. (segue) (Res)