I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: candidata premier Ldk Osmani, cittadini vogliono governo con noi e Vetevendosje - I risultati delle elezioni parlamentari in Kosovo del 6 ottobre hanno mostrato che il Movimento Vetevendosje e la Lega democratica del Kosovo (Ldk) devono guidare il nuovo governo del paese. E’ quanto affermato dalla candidata alla carica di primo ministro dell’Ldk, Vjosa Osmani, sul suo profilo Facebook aprendo ad un accordo tra le due forze per la formazione di un esecutivo. Osmani ha sottolineato che i cittadini del Kosovo hanno votato per il cambiamento e contro il “cattivo governo” precedente del premier uscente Ramush Haradinaj. "Non c'è altra alternativa. La coalizione Ldk- Vetevendosje ha molte sfide da affrontare, ma dobbiamo avere solo un interesse in mente: i cittadini del Kosovo. Lavorerò e servirò il mio paese, ovunque io sia. Come ho sempre detto: in ogni battaglia rimarremo uniti fino alla fine”, ha aggiunto Osmani. (segue) (Res)