Kosovo: oggi incontro fra leader Vetevendosje e rappresentanti Ldk su coalizione governo (2)

- In merito al dialogo con la Serbia, Kurti ha rilevato come esso sia stato interrotto. "Sono favorevole ad un dialogo sui principi, che va però preparato attentamente e non deve avere esito negativo. Sono interessato nel rimpiazzare i dazi con il principio di reciprocità. Agiremo in maniera simmetrica su tutti gli aspetti nei rapporti con la Serbia", ha rilevato il leader di Vetevendosje, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno comunque assunto un ruolo fondamentale nel processo di dialogo fra Belgrado e Pristina. La Serbia non riuscirà in ogni caso a dividere i partiti kosovari. "Creerò una squadra negoziale insieme all'opposizione, e non verremo divisi su questo tema. Guiderò personalmente la piattaforma di dialogo", ha aggiunto. (segue) (Kop)