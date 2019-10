Serbia: inviato Usa Grenell oggi a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Richard Grenell, l'inviato del presidente Usa Donald Trump per il dialogo fra Belgrado e Pristina, è oggi in visita in Serbia. Secondo una nota della presidenza serba della Repubblica, è previsto un incontro fra Grenell e il capo dello Stato Aleksandar Vucic. Nella giornata di ieri Grenell è stato in Kosovo dove ha avuto un incontro con il presidente Hashim Thaci. Già ambasciatore degli Stati Uniti in Germania, nei giorni scorsi Grenell è stato nominato da Trump come inviato speciale dell'amministrazione presidenziale di Washington per il dialogo tra Kosovo e Serbia. Grenell, che rimarrà anche ambasciatore a Berlino, avrà questo incarico aggiuntivo con lo scopo di sostenere gli sforzi di Pristina e Belgrado per trovare un accordo sulla normalizzazione dei rapporti sulla base del reciproco riconoscimento dei due paesi. (Seb)