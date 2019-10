Serbia-Usa: inviato di Washington Grenell, cittadini serbi e kosovari vogliono la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini di Serbia e Kosovo "vogliono la pace": è questo il messaggio di Richard Grenell, inviato degli Usa per il dialogo fra Belgrado e Pristina, al suo arrivo a Belgrado. "I cittadini di Serbia e Kosovo vogliono pace, sviluppo economico, posti di lavoro e una vita migliore per i loro figli", ha detto Grenell secondo quanto pubblicato sul profilo Twitter dell'ambasciata statunitense a Belgrado. Richard Grenell è oggi in visita in Serbia dopo avere effettuato una tappa a Pristina. Secondo una nota della presidenza serba della Repubblica, è previsto un incontro fra Grenell e il capo dello Stato Aleksandar Vucic. Nella giornata di ieri Grenell ha avuto in Kosovo un incontro con il presidente Hashim Thaci. Già ambasciatore degli Stati Uniti in Germania, nei giorni scorsi Grenell è stato nominato da Trump come inviato speciale dell'amministrazione presidenziale di Washington per il dialogo tra Kosovo e Serbia. Grenell, che rimarrà anche ambasciatore a Berlino, avrà questo incarico aggiuntivo con lo scopo di sostenere gli sforzi di Pristina e Belgrado per trovare un accordo sulla normalizzazione dei rapporti sulla base del reciproco riconoscimento dei due paesi. (Seb)