Kosovo: incontro tra vertici Vetevendosje e Ldk, progressi verso accordo di governo (5)

- Parlando del dialogo tra Pristina e Belgrado, il leader di Vetevendosje ha detto che ce ne è bisogno ed "un altro fallimento ci costerebbe molto". "Dobbiamo rivedere i 33 accordi siglati tra il 2011 e il 2017, quello che è stato attuato e cosa no, e i loro effetti sulle vite dei cittadini del Kosovo per iniziare un dialogo con la Serbia che deve avere principi solidi", ha detto il probabile candidato primo ministro kosovaro. Secondo Kurti, i dazi del 100 per cento imposti sull'importazione di prodotti serbi "non sono una politica" del Movimento Vetevendosje che invece punta sulla piena reciprocità nei rapporti tra Pristina e Belgrado. (segue) (Kop)