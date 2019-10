Serbia-Usa: presidente Vucic con inviato Grenell, soluzione a questione kosovara attraverso dialogo

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto oggi a Belgrado l'inviato degli Usa per il dialogo fra Belgrado e Pristina, Richard Grenell. Secondo una nota della presidenza serba, Vucic ha dichiarato che una soluzione di compromesso per la questione kosovara è nell'interesse della stabilità e del futuro dell'intera regione. Tale soluzione, ha aggiunto, può essere raggiunta solo nel rispetto degli interessi legittimi della Serbia. Il capo dello Stato ha poi illustrato a Grenell la posizione di Belgrado rispetto al dialogo e la situazione della popolazione serba in Kosovo. La Serbia, ha ribadito Vucic, è impegnata nel risolvere la questione dei rapporti fra Belgrado e Pristina attraverso il dialogo. (segue) (Seb)