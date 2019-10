Kosovo: oggi incontro fra leader Vetevendosje e rappresentanti Ldk su coalizione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, inconterà oggi i rappresentanti della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa e Vjosa Osmani, per discutere un accordo di coalizione. In un'intervista all'emittente televisiva "Klan", Kurti ha spiegato che la carica di premier non può essere messa in discussione: "i cittadini kosovari hanno deciso in merito il 6 ottobre. Chi prende il maggior numero di voti diventa primo ministro. Il partito vincente ottiene il mandato dal capo dello Stato per formare un nuovo governo. Vetevendosje guiderà il nuovo esecutivo, altrimenti sarà necessario tornare alle urne", ha spiegato Kurti. (segue) (Kop)