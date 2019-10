Kosovo: leader Vetevendosje Kurti a colloquio con ambasciatore Usa Kosnett

- Il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, schieramento giunto primo alle elezioni parlamentari di domenica in Kosovo, ha incontrato oggi l'ambasciatore statunitense a Pristina, Philip Kosnett. Il diplomatico Usa si è detto lieto dello svolgimento regolare delle elezioni in Kosovo e della partecipazione elevata da parte dei cittadini. "Kurti ha assicurato Kosnett sul fatto che sarà un primo ministro di tutti i cittadini del Kosovo", si legge in una nota stampa che sottolinea come le priorità indicate dal leader del Vetevendosje per l'azione di governo siano il consolidamento democratico interno, lo stato di diritto e lo sviluppo economico. Kurti ha assicurato all'ambasciatore Usa che avvierà, sin dalla prima settimana di governo, un dialogo con i serbi kosovari "per il loro sviluppo e la loro integrazione". (segue) (Kop)