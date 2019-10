Serbia-Turchia: cooperazione, stabilità regionale e progetti infrastrutturali al centro visita di Erdogan a Belgrado (8)

- Il capo dello Stato turco non ha infatti evitato alcuni accenni alla politica regionale, lanciando innanzitutto un appello a Sarajevo affinché venga formato al più presto un governo centrale. I problemi per la formazione dell'esecutivo, ha detto Erdogan, "devono essere risolti" perché altrimenti "senza governo" il paese non può proseguire il proprio lavoro in modo efficace. Già prima del suo arrivo, invece, il presidente turco aveva affrontato il tema del Kosovo con alcune dichiarazioni concesse ai media serbi. Il raggiungimento di un accordo sulla questione kosovara "è di vitale importanza" per la pace e la stabilità nei Balcani, ha detto Erdogan. "Sosteniamo il proseguimento del processo di dialogo fra Belgrado e Pristina e il raggiungimento di un accordo duraturo e onnicomprensivo fondato sulla libera volontà e il consenso di entrambe le parti", ha detto ancora il presidente turco aggiungendo che Ankara è pronta a sostenere in ogni modo il raggiungimento di una soluzione. (Seb)