Kosovo: leader Vetevendosje Kurti a colloquio con ambasciatore Usa Kosnett (2)

- Gli Stati Uniti si aspettano dal nuovo governo del Kosovo la ripresa del dialogo con la Serbia, ha dichiarato oggi un portavoce del Dipartimento di Stato, in un commento rilasciato all'emittente statunitense "Voice of America", a seguito delle elezioni politiche della scorsa domenica che vedono ormai alla guida del paese i principali partiti di opposizione, Vetevendosje e Ldk. "Noi accogliamo con favore la possibilità di lavorare con un nuovo governo che sostiene il dialogo, che sia impegnato al rafforzamento della democrazia e della pace, della giustizia e del benessere di tutti i cittadini del Kosovo. Noi – ha proseguito il portavoce – siamo stati chiari sulle nostre attese, e cioè, il nuovo governo dovrebbe essere disposto a riprendere immediatamente i negoziati con la Serbia e lavori per un accordo che porti alla normalizzazione delle relazioni". (Kop)