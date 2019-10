Kosovo: leader Ldk Mustafa, a breve incontro con Kurti per discutere formazione governo (6)

- Il partito nazionalista kosovaro di sinistra Vetevendosje si è aggiudicato la vittoria alle elezioni parlamentari anticipate svoltesi nella giornata di ieri. A conteggio delle schede elettorali quasi completato, Vetevendosje ha ottenuto il 26 per cento dei consensi, mentre la Lega democratica del Kosovo (Ldk) si attesta al 25 per cento. Resta più staccato, intorno al 21 per cento, il Partito democratico del Kosovo (Pdk) che ha retto la coalizione al governo negli ultimi anni. (Kop)