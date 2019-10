Serbia: ministro Interno Stefanovic, combatteremo per evitare che Kosovo entri in Interpol

- La Serbia combatterà "fino all'ultimo istante" per impedire che il Kosovo faccia ingresso nell'Interpol: lo ha detto oggi il ministro dell'Interno serbo, Nebojsa Stefanovic, secondo quanto riporta la stampa locale. Stefanovic, parlando con i giornalisti, ha spiegato che una delegazione di Pristina è stata ammessa come osservatore all'Assemblea generale dell'Interpol che si terrà in Cile dal 15 al 18 ottobre. Il Cile, ha aggiunto Stefanovic, anche se non riconosce lo Stato del Kosovo accetterà che la delegazione sia presente. "Capisco la posizione del Cile e le pressioni internazionali che deve sostenere, ma questo dimostra che sarà una battaglia dura. La gente pensa che sarà facile, ma devono essere impiegati degli sforzi enormi per scongiurare che la macchina potente di grandi paesi cerchi di far entrare il cosiddetto Kosovo in un'altra organizzazione internazionale", ha detto Stefanovic. (segue) (Seb)