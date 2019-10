Kosovo: candidata premier Ldk Osmani, cittadini vogliono governo con noi e Vetevendosje (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Isa Mustafa ha annunciato che entro la settimana incontrerà, insieme al candidato del partito per il ruolo di premier Vjosa Osmani, il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti, per discutere della formazione di un governo. “Nei prossimi due giorni, insieme al nostro candidato per la carica di primo Ministro, Vjosa Osmani, incontreremo il leader del movimento Vetevendosje, Albin Kurti, per valutare il processo elettorale e le possibilità di governare insieme”, ha scritto Mustafa sul suo profilo Facebook. “Riprenderemo – ha aggiunto - da dove avevamo interrotto prima del processo elettorale, riguardo alla volontà della gente espressa con il suo voto libero in un processo elettorale democratico e anche nell'interesse dell'Ldk”. (segue) (Kop)