Nato: Stoltenberg, Italia è tra alleati più importanti nelle nostre missioni all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è uno dei paesi che contribuiscono maggiormente alle missioni portate avanti dalla Nato in tutto il mondo. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante una conferenza stampa congiunta organizzata oggi a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “L’importante apporto dell’Italia è evidente soprattutto in Afghanistan: ogni volta che mi reco nel paese resto colpito dalla professionalità e dall’impegno dei militari italiani”, ha detto Stoltenberg, sottolineando la cruciale partecipazione dell’Italia anche alle missioni dell’Alleanza in Iraq, Kosovo e Romania.(Ems)