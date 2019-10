Balcani: rapporto Banca mondiale, "attività economica in rallentamento, per il 2019 tasso crescita al 3,2 per cento" (5)

Tirana, 08 ott 14:23 - (Agenzia Nova) - Il rapporto nota inoltre che "in alcuni paesi, le prospettive positive di crescita dipendono da differenti fattori. In Albania, la situazione energetica dovrebbe migliorare con il ritorno delle precipitazioni ai valori medi. In Kosovo e Bosnia Erzegovina si prevede che gli investimenti pubblici aumentino. Mentre in Serbia, si attende una crescita dei consumi entro il 2020 a seguito dell'attuazione del piano per l'aumento delle pensioni e degli stipendi nel settore pubblico". Le economie della regione però devono fare i conti anche con i rischi derivanti dall'ambiente esterno, "con il rallentamento della crescita economica a livello globale, compresa l'Unione europea, il suo principale partner commerciale e la fonte dei flussi finanziari dei paesi dei Balcani occidentali. Anche le crescenti tensioni commerciali e le fluttuazioni dei prezzi del petrolio aumentano i rischi esterni. Allo stesso tempo secondo il rapporto - la forte polarizzazione politica in alcuni paesi della regione, nonché eventi meteorologici avversi con un impatto negativo sulla produzione agricola ed energetica, aumentano le incertezze interne". (segue) (Alt)