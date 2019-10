I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: Dipartimento Stato Usa, "da nuovo governo ci aspettiamo ripresa dialogo con Serbia" - Gli Stati Uniti si aspettano dal nuovo governo del Kosovo la ripresa del dialogo con la Serbia: lo ha dichiarato oggi un portavoce del Dipartimento di Stato, in un commento rilasciato all'emittente statunitense "Voice of America", a seguito delle elezioni politiche della scorsa domenica che vedono ormai alla guida del paese i principali partiti di opposizione, Vetevendosje e Ldk. "Noi accogliamo con favore la possibilità di lavorare con un nuovo governo che sostiene il dialogo, che sia impegnato al rafforzamento della democrazia e della pace, della giustizia e del benessere di tutti i cittadini del Kosovo. Noi – ha proseguito il portavoce – siamo stati chiari sulle nostre attese, e cioè, il nuovo governo dovrebbe essere disposto a riprendere immediatamente i negoziati con la Serbia e lavori per un accordo che porti alla normalizzazione delle relazioni". (segue) (Res)