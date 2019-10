Kosovo: Ecap respinge appelli presentati da Ldk, Pdk e Nisma su riconteggio voti elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari anticipate di domenica in Kosovo sono state "ben amministrate, trasparenti e democratiche", eccetto che nelle aree a maggioranza serba dove non sono stati centrati gli standard internazionali in quanto i votanti hanno subito "intimidazioni" per votare in favore della Lista serba. E' quanto affermato in conferenza stampa dal capo della missione di osservazione elettorale Ue, Viola von Cramon–Taubadel, secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk". "La missione di osservazione ha valutato positivamente il processo di voto", ha dichiarato von Cramon–Taubadel notando tuttavia che nelle aree a maggioranza serba, "gli elettori che non sostengono Lista serba sono stati sottoposti ad intimidazioni". "Il processo per i serbo kosovari non ha rispettato gli standard internazionali. La giornata elettorale è stata tranquilla e la valutazione complessiva è positiva", ha concluso. (Kop)