Kosovo-Usa: presidente Thaci riceve oggi inviato speciale Grenell (2)

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha salutato la nomina, sostenendo che si tratta dell'ennesima prova dell'attenzione di Trump per il dialogo tra Kosovo e Serbia. "Ora siamo più fiduciosi nel processo di dialogo e nella possibilità di ottenere il riconoscimento da parte della Serbia, così come l'adesione all'Onu, concludendo in questo modo il processo di consolidamento internazionale del nostro Stato", ha dichiarato Thaci. (Kop)