Difesa: Kosovo, il Regional Command West di Kfor esercita la sua componente logistica (2)

- L’addestramento è servito ad esercitare anche gli assetti logistici alla gestione di eventi critici, per garantire una risposta pronta ed efficace al verificarsi di situazioni suscettibili di minacciare la stabilità, la sicurezza e la libertà di movimento nell’area delle operazioni. Al verificarsi di tali eventi le forze schierate in missione in Kosovo contribuiscono al ripristino e al mantenimento di un ambiente sicuro. Kfor, in qualità di terzo responsabile della sicurezza nazionale kosovara, concorre alla gestione di siffatti eventi in supporto delle forze di polizia locale, ovvero la Kosovo Police (Kp), primo responsabile della sicurezza nazionale, ed alle forze di polizia internazionali, costituite dalla European Union Rule of Law Mission in Kosovo (Eulex). Per questa ragione è stato simulato uno scenario di mobilitazione popolare, nel quale le forze esercitate hanno dovuto fronteggiare una vera e propria escalation di disordini. (Com)