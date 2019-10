Kosovo: fonti stampa, inviato Usa Grenell in visita a Pristina giovedì

- Richard Grenell, l’inviato del presidente Usa Donald Trump per il dialogo fra Belgrado e Pristina, si recherà in visita in Kosovo nella giornata di giovedì. Lo riferisce il portale “Gazeta Express”, citando proprie fonti. Grenell dovrebbe arrivare nella capitale kosovara con un aereo militare. Già ambasciatore degli Stati Uniti in Germania, nei giorni scorsi Grenell è stato nominato da Trump come inviato speciale dell'amministrazione presidenziale di Washington per il dialogo tra Kosovo e Serbia. Grenell, che rimarrà anche ambasciatore a Berlino, avrà questo incarico aggiuntivo con lo scopo di sostenere gli sforzi di Pristina e Belgrado per trovare un accordo sulla normalizzazione dei rapporti sulla base del reciproco riconoscimento dei due paesi. (segue) (Kop)