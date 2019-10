Kosovo: Ue, attendiamo impazienti governo per ripresa lavoro su riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea attende con impazienza la formazione di un nuovo governo in Kosovo, non appena le relative procedure saranno completate, così che il paese possa riprendere i lavori sulle riforme, sull'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e sul dialogo facilitato. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna in una dichiarazione congiunta attribuita all'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, e al commissario europea per la Politica di vicinato e all'Allargamento, Johannes Hahn, a commento delle elezioni che si sono svolte in Kosovo il 6 ottobre. Il Seae ha sottolineato che "le elezioni legislative anticipate" sono state "pacifiche e ordinate". Dunque, "l'Ue attende con impazienza la formazione di un nuovo governo non appena le relative procedure saranno completate. Ciò è importante affinché il Kosovo possa riprendere rapidamente i lavori sulle riforme a sostegno dello sviluppo economico e sociale nonché dello stato di diritto, sull'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione Ue-Kosovo e sul dialogo facilitato dall'Ue con Belgrado". Il Seae sottolineato che "ci aspettiamo che tutti gli attori politici rimangano impegnati in questi processi, che sono fondamentali per il futuro del Kosovo, per i progressi sul suo cammino europeo e, soprattutto, a beneficio della popolazione del Kosovo e dell'intera regione". (segue) (Beb)