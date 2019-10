Kosovo: leader Vetevendosje, coinvolgere serbo kosovari nel governo ma non Lista serba

- Il nuovo governo del Kosovo intende coinvolgere i politici serbo kosovari nelle sue attività ma non si confronterà con la Lista serba "sostenuta da Belgrado". Lo ha detto Albin Kurti, leader del partito giunto primo alle elezioni di domenica in Kosovo, il Movimento Vetevendosje, in un'intervista all'emittente televisiva regionale "N1". A modo di vedere di Kurti, la coalizione di governo potrebbe includere politici serbo kosovari ma non quelli della Lista serba. "La nostra Costituzione dice che almeno un ministro del governo deve provenire dalla comunità serba, ma non dice che deve essere della Lista serba. Concentreremo le nostre priorità verso le minoranza come comunità non come partiti", ha dichiarato Kurti. (segue) (Kop)