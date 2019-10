Brasile: governo crea comitato per ristrutturazione della Commissione nazionale energia nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano ha deciso di ristrutturare la Commissione nazionale per l'energia nucleare (Cnen), l'ente istituzionale responsabile dello sviluppo delle politiche e della supervisione delle applicazioni dell'energia nucleare nel paese. A questo fine il ministro della Scienza e della tecnologia, Marcos Pontes, ha firmato un'ordinanza, pubblicata sull'edizione di oggi, 8 ottobre, della Gazzetta ufficiale, che istituisce un comitato per studiare la materia. Secondo l'ordinanza, il comitato sarà composto da cinque membri, quattro legati al ministero e uno al Cnen. Il termine per il completamento dei lavori del comitato sarà di 120 giorni, al termine dei quali sarà presentata una relazione al ministero che stabilirà come e in che forme ristrutturare la Commissione. (segue) (Brb)