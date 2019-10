Kosovo: vittoria di Vetevendosje a elezioni parlamentari ma servirà accordo con Ldk (7)

- Vetevendosje e Ldk sono infatti fortemente contrari alla conduzione del dialogo con la Serbia da parte del presidente Thaci, accusato di aver trattato con Belgrado un accordo sulla base della modifica dei confini. I due partiti potrebbero quindi promuoversi come "difensori dei confini del Kosovo" e come promotori di un rilancio del dialogo fondato sulla conduzione di questo processo non più da parte del capo dello Stato ma dal nuovo governo. "Non ci può essere un accordo tra Kosovo e Serbia senza il dialogo: questo si deve fondare sui diritti dei cittadini e non sullo scambio di territori”, ha dichiarato in campagna elettorale Kurti. A suo modo di vedere, il dialogo non deve essere fatto con le cartine, né tra i presidenti dei due paesi "ma tra gli esperti". "Il Vetevendosje proteggerà sempre l'integrità territoriale della Repubblica del Kosovo e non permetterà mai ad alcuni individui di decidere il destino di un popolo", ha chiarito. (Kop)