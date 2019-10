Kosovo: leader Akr Pacolli su elezioni, malcontento popolare ha favorito ascesa opposizioni

Il leader dell'Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr), l'ex ministro degli Esteri Behgjet Pacolli, si è congratulato con i candidati premier dei due partiti vincitori delle elezioni: il Vetevendosje di Albin Kurti e la Lega democratica del Kosovo (Ldk) di Vjosa Osmani. "Mi congratulo con Albin Kurti per la sua integrità politica e la signora Osmani per creare nuova energia sulle fondamenta dell'eredità di Rugova (l'ex presidente kosovaro Ibrhaim, fondatore del partito Ldk)", ha dichiarato Pacolli. L'ex ministro degli Esteri ha detto che, mentre si attendono i risultati ufficiali, "è molto chiaro che il malcontento popolare creato dalla mancanza di prospettive, dalla stagnazione economica, dall'isolamento internazionale, ha favorito l'ascesa al potere delle forze politiche di opposizione". "Ha vinto la volontà di cambiamento", ha dichiarato Pacolli secondo cui "ora dobbiamo dimostrare ai nostri amici internazionali che l'orientamento pro-atlantico del Kosovo è irreversibile".