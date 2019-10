I fatti del giorno - Balcani (3)

- Balcani: candidato Alto rappresentante Ue Borrell, mia prima visita sarà a Pristina - La prima missione del nuovo Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, lo spagnolo Joseph Borrell, potrebbe essere nella capitale del Kosovo Pristina. Lo ha detto lo stesso Borrell nella sua audizione di oggi davanti alla commissione Affari esteri del Parlamento europeo. Secondo quanto evidenziato da Borrell, lo status quo tra Kosovo e Serbia "è insostenibile" e l'Ue dovrebbe tenere il dialogo tra i due paesi in considerazione quanto mai prima. Il candidato Alto rappresentante Ue ha detto che il Kosovo dovrebbe abolire i dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti serbi, mentre Belgrado dovrebbe impegnarsi nel dialogo in maniera più sincera. "Siamo diversi sul riconoscimento, ma siamo uniti sull'impegno", ha affermato Borrell. (segue) (Res)