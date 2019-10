I fatti del giorno - Balcani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: presidente Thaci, confermare maturità politica in formazione governo - Il Kosovo ha dimostrato maturità politica nello svolgimento delle elezioni e deve confermare tale atteggiamento anche nella formazione del nuovo governo. Lo ha dichiarato il presidente kosovaro Hashim Thaci, commentando l'andamento del voto di ieri per le elezioni parlamentari. "Mi congratulo con i cittadini della Repubblica del Kosovo e con i partiti politici per le elezioni eccellenti e per il voto libero e democratico", ha detto Thaci auspicando la formazione del nuovo governo "il prima possibile, in modo da rispondere alle sfide immediate che aspettano il Kosovo". Il leader del partito risultato primo alle elezioni, il Vetevendosje di Albin Kurti, ha sottolineato oggi che "il cambiamento è arrivato" e "un duro lavoro ci aspetta" per cambiare il paese. (Res)