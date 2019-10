Kosovo: Haxhiu (Vetevendosje), dazi su merci serbe verranno rimpiazzati da totale reciprocità (2)

- I partiti dell'opposizione in Kosovo hanno vinto le elezioni parlamentari anticipate lasciando fuori dal nuovo governo, per la prima volta dopo 12 anni, il Partito democratico del Kosovo (Pdk) del presidente Hashim Thaci. Questo lo scenario emerso con lo spoglio delle schede quasi completato dopo il voto di domenica in Kosovo. Il Movimento Vetevendosje, forza politica nazionalista di sinistra guidata Albin Kurti, ha vinto le elezioni con quasi il 26 per cento dei consensi. In base alla legislazione kosovara, sarà proprio Kurti a ricevere l'incarico di formare il governo nonostante le ambizioni della Lega democratica del Kosovo (Ldk), seconda forza emersa dal voto con il 25 per cento dei consensi, di avocare a sé la scelta del primo ministro. (segue) (Kop)