Balcani: rapporto Banca mondiale, "attività economica in rallentamento, per il 2019 tasso crescita al 3,2 per cento" (4)

Tirana, 08 ott 14:23 - (Agenzia Nova) - L'inattività lavorativa nella regione "rimane elevata ad un tasso del 48 per cento e la crescita delle disparità interregionali nei risultati del mercato del lavoro è preoccupante. L'inattività lavorativa è aumentata nel 2019 sia in Kosovo che in Bosnia ed Erzegovina, il che indica che il numero di persone che hanno lasciato il lavoro è più alto di quelle che hanno trovato lavoro", osserva il rapporto. Le prospettive economiche per il periodo 2020-21 sono piuttosto positive, ma circondate da crescenti rischi. Secondo le stime della Banca mondiale "tutti i paesi registreranno un'accelerazione dei tassi di crescita economica, ad eccezione del Montenegro, dove il completamento di un ciclo di investimenti dovrebbe rallentare l'andamento dell'economia". (segue) (Alt)