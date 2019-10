Kosovo: vittoria di Vetevendosje a elezioni parlamentari ma servirà accordo con Ldk (3)

- Se l’accordo di governo tra Vetevendosje e l’Ldk appare fattibile, anche alla luce dell’azione congiunta dei due schieramenti per far cadere il governo Haradinaj, più complicata appare l’inclusione di altri partiti nella nuova coalizione governativa. In attesa dell'assegnazione ufficiale dei seggi in base al voto di ieri, il coinvolgimento di almeno un altro partito potrebbe essere necessario. Di certo fuori dalle trattative il Partito democratico del Kosovo (Pdk), giunto terzo attorno al 21 per cento, che ha già fatto sapere di accettare il verdetto delle urne e di essere pronto per andare all’opposizione. "I cittadini hanno dato il loro verdetto e lo accettiamo. Il Pdk passerà all'opposizione, ma continueremo a servire la nazione e lo Stato", ha dichiarato ieri sera il leader del partito Kadri Veseli. (segue) (Kop)