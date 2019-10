Kosovo: presidente Thaci, confermare maturità politica in formazione governo (2)

- Il Movimento Vetevendosje ha vinto le elezioni parlamentari anticipate in Kosovo con il 25,7 per cento dei voti. E' il risultato che emerge al 97 per cento dello scrutinio delle schede elettorale, secondo quanto annunciato dalla Commissione elettorale centrale. Al secondo posto, l'altro partito dell'opposizione, Lega democratica del Kosovo, al 25 per cento. Terzo il Partito democratico del Kosovo (Pdk) al 21,1 per cento. Quarta la coalizione tra Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Partito socialdemocratico (Psd) all'11,6 per cento. Rischiano di rimanere fuori dal parlamento di Pristina i partiti Iniziativa civica per il Kosovo (Nisma) e Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr), che si attestano al 4,9 per cento. Dieci seggi sono riservato alla minoranza serba, con il partito sostenuto da Belgrado, Lista serba, che ha preso circa il 98 per cento dei consensi nell'elettorato serbo, ottenendo il 6,2 per cento dei voti a livello nazionale. (Kop)