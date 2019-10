Kosovo: Haxhiu (Vetevendosje), dazi su merci serbe verranno rimpiazzati da totale reciprocità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vetevendosje e Ldk, forze politicamente piuttosto distanti, hanno avvicinato le loro posizioni negli ultimi mesi del governo del premier Ramush Haradinaj nel tentativo di presentare una mozione di sfiducia. I due partiti hanno anche cercato di siglare un accordo per una coalizione elettorale, sfumato proprio per le divergenze su chi dovesse scegliere il nuovo primo ministro. Tale “braccio di ferro” sembra aver premiato oggi il Vetevendosje, con l’Ldk che potrebbe essere ora costretta a tornare al tavolo delle trattative in una posizione di debolezza, che potrebbe concretizzarsi nella formazione di un governo guidato da Kurti con un esponente dell’Ldk alla presidenza del parlamento. Kurti ha già fatto sapere che "busserà alla porta" dell'Ldk per avviare le procedure legate alla formazione del governo. D’altra parte, il candidato premier dell’Ldk Vjosa Osmani, ha preso tempo osservando che bisognerà attendere il conteggio degli ultimi voti anche se il partito non esclude la formazione di un governo con il Vetevendosje. (segue) (Kop)