Kosovo: Haxhiu (Vetevendosje), dazi su merci serbe verranno rimpiazzati da totale reciprocità (5)

- Molto difficile ma non del tutto esclusa, invece, l’inclusione del nuovo governo dell’Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) del premier dimissionario Ramush Haradinaj. Lo schieramento di Haradinaj ha corso a queste elezioni in coalizione con il Partito socialdemocratico (Psd), distaccatosi negli scorsi anni proprio dal Vetevendosje, uscendone sconfitto ma comunque quarta forza politica con l’11,6 per cento dei consensi. Haradinaj ha commentato il voto di ieri rivendicando la sua scelta delle dimissioni: “Quello che è più importante è che il mandato è sempre sicuro quanto viene ridato ai cittadini, specialmente in tempi di pressioni politiche sul nostro paese", ha dichiarato Haradinaj sottolineando anche l'importanza della partecipazione molto elevata al voto. Il coinvolgimento dell'ex premier nella nuova coalizione di governo appare poco probabile alla luce della forte opposizione di Ldk e Vetevendosje al governo uscente, formato da Aak, Pdk, Iniziativa civica per il Kosovo (Nisma) e Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr). (segue) (Kop)