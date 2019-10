Kosovo: premier uscente Haradinaj, “superficiali” parole di Borrell su riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente kosovaro e leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj, ha criticato le dichiarazioni del ministro degli Esteri spagnolo e candidato alla carica di Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in audizione alla commissione esteri del Parlamento europeo. “Quando sento oggi il signor Borrell, nominato a succedere alla signora (Federica) Mogherini, dire in audizione davanti alla commissione per gli affari esteri che il Kosovo non sarà mai un paese fino a quando non sarà riconosciuto da Cina, Russia, India, mi dispiace per la superficialità delle sue conoscenze sulla nostra regione mentre mira a guidare la politica estera dell'Ue”, ha affermato Haradinaj sul suo profilo Facebook. “Ricordiamo al signor Borrell il principio fondamentale: il riconoscimento basato sul diritto internazionale non smentisce l'essere di uno Stato. Il riconoscimento è un atto politico e non determina il funzionamento giuridico e politico di uno Stato”, ha aggiunto. (segue) (Kop)