Kosovo: Ue, attendiamo impazienti governo per ripresa lavoro su riforme (2)

- Il Seae ha ricordato che, su invito del presidente del Kosovo e continuando "il suo impegno di lunga data a sostegno dei processi democratici del Kosovo, l'Ue ha dispiegato una missione di osservazione elettorale (Ue Eom) guidata dal capo osservatore Viola von Cramon-Taubadel, membro del Parlamento europeo". Secondo la dichiarazione preliminare della missione, rilasciata oggi, "le elezioni sono state ben gestite e trasparenti. L'ambiente della campagna era vibrante e competitivo nella maggior parte del Kosovo, ma guastato dalle intimidazioni nelle aree serbe del Kosovo". Per questo, secondo il Seae tutte le irregolarità individuate dovrebbero essere affrontate dalle autorità. Nei prossimi mesi, la missione di osservazione elettorale dell'Ue presenterà una relazione finale contenente raccomandazioni per i futuri processi elettorali. Per il Seae sarà necessario affrontare le carenze elettorali di lunga data e l'Ue si aspetta che tutti i partiti politici si impegnino in modo costruttivo in questo processo, in linea con la dichiarazione comune dell'aprile 2019. L'Ue ha ribadito di essere pronta a continuare a sostenere questi lavori. (segue) (Beb)