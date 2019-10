Kosovo: elezioni parlamentari, Tirana si congratula con Pristina

- Le massime autorità politiche dell'Albania hanno applaudito oggi l'andamento delle elezioni parlamentari in Kosovo, che vedono alla guida del paese i principali partiti di opposizione, Movimento Vetevendosje e Lega democratica del Kosovo (Ldk). "Le elezioni di ieri sono state un eccellente esempio del funzionamento della democrazia e della fiducia nella democrazia e nel voto libero", ha scritto il presidente della Repubblica albanese Ilir Meta, in un post su Facebook, congratulandosi con "i cittadini del Kosovo e la classe politica, per aver dimostrato al mondo intero che lo Stato del Kosovo è non solo del tutto funzionale, ma anche un esempio di una democrazia in crescita, in una regione che soffre ancora dell'autoritarismo e dei problemi con l'organizzazione di elezioni libere". (segue) (Kop)